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Ресторан при отеле на Шаумяна закрыли из-за кишечной инфекции у детей
Сегодня, 7:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Ресторан при отеле на Шаумяна закрыли из-за кишечной инфекции у детей

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Инспекторы санслужбы ищут следы отравления.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора приостановили работу ресторана при гостинице "Ладога" на проспекте Шаумяна, 26. Причиной такого решения стало массовое отравление детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал поступил из управления по железнодорожному транспорту. У группы детей, которая едет из Петербурга в Екатеринбург, обнаружили кишечную инфекцию. Перед отъездом все они питались в ресторане отеля.

В заведение общепита нагрянули инспекторы и приступили к поискам следов отравления. В производственных помещениях была зафиксирована антисанитария и нарушение правил хранения продуктов. Кроме того, не нашлось технических документов на приготовление пищи.

Пробы сырья продуктов и блюд отправлены на экспертизу, работники – на медицинское освидетельствование. Ресторан ждет дезинфекция.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверяет детсад в Красносельском районе на туберкулез.

Фото: pexels.com

Теги: дети, кишечная инфекция, отравление, роспотребнадзор
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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