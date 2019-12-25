Ресторан при отеле на Шаумяна закрыли из-за кишечной инфекции у детей

Инспекторы санслужбы ищут следы отравления.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора приостановили работу ресторана при гостинице "Ладога" на проспекте Шаумяна, 26. Причиной такого решения стало массовое отравление детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал поступил из управления по железнодорожному транспорту. У группы детей, которая едет из Петербурга в Екатеринбург, обнаружили кишечную инфекцию. Перед отъездом все они питались в ресторане отеля.

В заведение общепита нагрянули инспекторы и приступили к поискам следов отравления. В производственных помещениях была зафиксирована антисанитария и нарушение правил хранения продуктов. Кроме того, не нашлось технических документов на приготовление пищи.

Пробы сырья продуктов и блюд отправлены на экспертизу, работники – на медицинское освидетельствование. Ресторан ждет дезинфекция.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверяет детсад в Красносельском районе на туберкулез.

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