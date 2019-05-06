Роспотребнадзор опубликовал список пригодных для купания водоемов Ленобласти

На портале Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появился список рекреационных водоемов Ленинградской области, состояние которых позволяет использовать их для купания. По данным на 12.07.2021 результаты лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии складываются в следующую картину:
качество воды соответствует гигиеническим нормам у 16 водоемов,
качество воды не соответствует нормам по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям,
качество воды не соответствует нормам по микробиологическим показателям,
и качество воды не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям
Ведомство напомнило жителям области об угрозе заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями при купании в загрязненных водоемах, - а также вирусным гепатитом А и другими паразитарными болезнями.
Ранее МЧС признала безопасными только 20 пляжей Ленобласти.
Фото: Pixabay
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