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Роспотребнадзор опубликовал список пригодных для купания водоемов Ленобласти
Вчера, 14:26
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Роспотребнадзор опубликовал список пригодных для купания водоемов Ленобласти

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По данным проведенных проверок и экспертиз для купания в Ленобласти годятся лишь 16 водоемов.

На портале Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появился список рекреационных водоемов Ленинградской области, состояние которых позволяет использовать их для купания. По данным на 12.07.2021 результаты лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии складываются в следующую картину:

качество воды соответствует гигиеническим нормам у 16 водоемов, 

качество воды не соответствует нормам по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям, 

качество воды не соответствует нормам по микробиологическим показателям, 

и качество воды не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям 

Ведомство напомнило жителям области об угрозе заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями при купании в загрязненных водоемах, - а также вирусным гепатитом А и другими паразитарными болезнями.

Ранее МЧС признала безопасными только 20 пляжей Ленобласти. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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