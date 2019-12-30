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Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений зимой
Сегодня, 11:41
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Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений зимой

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В первую очередь, специалисты рекомендуют отказаться от использования горячей воды.

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений зимой. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В памятке упоминается, что обморожение можно распознать по трем признакам: покраснение, покалывание или онемение кожных покровов. Такие участки нельзя растирать снегом. При использовании электрической грелки можно получить ожог.

Чтобы обмороженные участки тела отогрелись, необходимо поместить их в теплую воду. Использование горячей воды категорически запрещается. Если у пострадавшего кожа начинает болеть и на ней появляются волдыри, необходимо срочно обратиться к врачам.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что появился предварительный список погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Фото: pixabay

Теги: зима, обморожение, холод
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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