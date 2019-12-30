В первую очередь, специалисты рекомендуют отказаться от использования горячей воды.

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений зимой. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В памятке упоминается, что обморожение можно распознать по трем признакам: покраснение, покалывание или онемение кожных покровов. Такие участки нельзя растирать снегом. При использовании электрической грелки можно получить ожог.

Чтобы обмороженные участки тела отогрелись, необходимо поместить их в теплую воду. Использование горячей воды категорически запрещается. Если у пострадавшего кожа начинает болеть и на ней появляются волдыри, необходимо срочно обратиться к врачам.

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