Специалисты также дали советы о правильном тестировании косметики.

Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору духов и косметики. Покупателям советуют задуматься о безопасности покупки. Товары данных категорий не следует приобретать у уличных продавцов и в торговых палатках. До покупателя должна быть доведена информация о фирменном наименовании, адресе и режиме работы точки продажи. У продавца следует проверить документы, подтверждающие качество.

На упаковке должна быть размещена информация об ингредиентах и противопоказаниях. На этикетке указываются данные об изготовителе и его местонахождении.

Перед покупкой следует ознакомиться с запахом изделия, при этом надо использовать тест-полоску. Декоративную косметику тестируют при помощи нанесения ее на тыльную сторону ладони. В ведомстве напоминают, что наносить образцы товара на глаза, губы и лицо из тестеров небезопасно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа.

Фото: Pixabay.com

