Эксперты назвали симптомы заболевания.

Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа. В первые дни у пациентов часто закладывает нос, но насморка не возникает. Это связано с отеком зараженных тканей и интоксикацией организма

Отличительным признаком остается повышение температуры. В грипп они может подскочить до 38,5 - 39 градусов по Цельсию уже в первые часы болезни. На третий-четвертый день может проявиться насморк, причиной которого станут бактерии, а не вирусы. Они воспользовались ослаблением иммунитета, чтобы проникнуть в организм.

Специалисты обращают внимание на то, что заразиться гриппом можно даже через бумажные купюры или пластиковую карточку. Они являются рассадниками инфекций. Россиянам стоит закаляться, принимать иммуностимулирующие препараты, вакцинироваться, принимать витамины.

Ранее Роспотребнадзор: в Петербурге привились от гриппа 3 млн горожан.

