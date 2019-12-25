Роспотребнадзор оценил возможность покупки зарегистрированных тестов на COVID-19 в интернете

Представители ведомства ответили на самые распространенные вопросы, сложившиеся у россиян.

В интернете невозможно приобрести тесты на коронавирус, заявили представители Роспотребнадзора. Для проекта "стопкоронавирус.рф" в ведомстве ответили на вопросы, которые сложились у россиян в отношении пандемии COVID-19.

Там отметили, что для диагностики вируса необходимо использовать только те тесты, которые официально зарегистрированы в России. В интернете их невозможно приобрести.

Представители Роспотребнадзора рассказали, что в стране в настоящее время зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов на COVID-19, их отличает высокая диагностическая точность. Однако в ведомстве указали, что тест может показать отрицательное значение только при наличии определенных симптомов – например, при ОРВИ, вызванном другим возбудителем.

Ранее мы сообщали о том, что на первом этапе снятия ограничений в РФ могут открыться небольшие магазины одежды и обуви, где посетителям надо будет соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.