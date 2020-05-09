Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В России выявлено более 198 случаев заражения COVID-19.

На первом этапе снятия ограничений в РФ могут открыться небольшие магазины одежды и обуви, где посетителям надо будет соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о торговых площадках, чья площадь не превышает 400 кв. м.

На первом этапе также возможна отмена запрета на занятия спортом на улице и прогулки с детьми при соблюдении дистанцирования. Ношение средств индивидуальной защиты останется обязательным.

По данным на 9 мая в России выявлено более 198 случаев заражения COVID-19. Около 32 тысяч выписались из больницы, 1827 человек скончались.

Видео: kremlin.ru