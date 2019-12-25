В ведомстве раскрыли статистику по числу вакцинировавшихся от гриппа.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте. По данным чиновников, эпидемиологический порог превышен в 32 регионах страны. От гриппа на данный момент привито более 23,6 процента населения страны.

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения заявление Роспотребнадзора

Напомним, что по стране началась вакцинация против гриппа. Сейчас сезонную прививку сделали более 34,6 миллионов человек.

Стало известно, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России.

Фото: Pixabay.com