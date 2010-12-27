Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

По мнению экспертов, Россия не пострадает из-за повышенного радиационного фона.

Роспотребнадзор назвал неопасным для россиян "радиационный инцидент" в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе организации. На Дальнем Востоке специалисты продолжают мониторить обстановку из-за повышения радиационного фона.

Напомним, что американская радиостанция Hal Turner Radio Show вечером 21 ноября сообщила о взрыве. По данным журналистов от военных источников, произошел мощный подводный взрыв на глубине около 50 метров. В тротиловом эквиваленте он составил от 10 до 20 килотонн. На данный момент специалисты исключили версию с землетрясением.

Известно, что в этом регионе находятся американские военные, которые несут там службу на субмаринах. С 21 ноября там фиксируется существенное превышение радиации. Проблема затронула территорию вблизи китайского города Чжаньцзянь. Он находится на побережье.

Ранее Piter.tv писал о том, что США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая.

Фото: Pixabay.com

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