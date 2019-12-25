С начала пандемии в Крыму зафиксировано 3 972 случая заражения COVID-19.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму. С заявлением выступила руководитель управления ведомства по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По её словам, ситуация с распространением инфекции на полуострове остаётся контролируемой, но нестабильной и довольно напряжённой. Пеньковская отмечает, что тенденция к росту заболеваемости сохраняется.

При этом среди заболевший в Крыму выросло количество пневмоний и снизилось число бессимптомных случаев заражения.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 3 972 случая заражения COVID-19.

Ранее россиянка сняла на видео "шоу" дельфинов в Черном море в Крыму.

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