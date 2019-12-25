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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Сегодня, 10:47
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matveyvn

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму

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С начала пандемии в Крыму зафиксировано 3 972 случая заражения COVID-19.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму. С заявлением выступила руководитель управления ведомства по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По её словам, ситуация с распространением инфекции на полуострове остаётся контролируемой, но нестабильной и довольно напряжённой. Пеньковская отмечает, что тенденция к росту заболеваемости сохраняется.

При этом среди заболевший в Крыму выросло количество пневмоний и снизилось число бессимптомных случаев заражения.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 3 972 случая заражения COVID-19.

Ранее россиянка сняла на видео "шоу" дельфинов в Черном море в Крыму.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, крым, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 11:49

Зато пол страны оздоровилось и поразвлекалось у нас в Крыму! Спасибо гостям за привезенную заразу! 

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