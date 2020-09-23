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Россиянка сняла на видео "шоу" дельфинов в Черном море в Крыму

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В Опукском природном заповеднике животные не побоялись близкого нахождения людей.

Россиянка сняла на видео "шоу" дельфинов в Черном море в Крыму. Кадры появились в Instagram-аккаунте пользователя с ником talantul. На кадрах туристка показала, что животные не боятся людей. Они спокойно приблизились к линии прибоя и не изменили своей локации даже несмотря на то, что к ним подбежала девушка.

Такие трюки эти черноморские красавчики выполняли минут 30. Три часа ожидания были вознаграждены уникальным шоу в открытом море с абсолютно дикими дельфинами

пользователь talantul

Автор ролика заметила, что сделала снимки в Опукском природном заповеднике в Крыму.

Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов.

Видео: Instagram / talantul

Теги: дельфины, крым, туризм, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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