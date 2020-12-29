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Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 16:52
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Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

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Рост заболеваемости не был неожиданным.

Представитель Роспотребнадзора объяснила, почему количество новых случаев коронавируса в сутки в Петербурге больше, чем в Москве. За последние сутки разрыв составляет почти 1000. 

По мнению сотрудника ведомства, дело в том, что горожане вернулись на работу после новогодних праздников, а также в невысоких темпах вакцинации по сравнению со столицей, узнали "РИА Новости"

Прирост заболевших прогнозировался специалистами. 

За последние сутки в Петербурге выявили 3347 случаев заболевания коронавирусом, в Москве — 2452. Вакцинацию прошли 24 817 человек. Из них 4 537 полностью закончили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, новые случаи заболевания covid-19
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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