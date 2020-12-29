Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

Рост заболеваемости не был неожиданным.

Представитель Роспотребнадзора объяснила, почему количество новых случаев коронавируса в сутки в Петербурге больше, чем в Москве. За последние сутки разрыв составляет почти 1000.

По мнению сотрудника ведомства, дело в том, что горожане вернулись на работу после новогодних праздников, а также в невысоких темпах вакцинации по сравнению со столицей, узнали "РИА Новости".

Прирост заболевших прогнозировался специалистами.

За последние сутки в Петербурге выявили 3347 случаев заболевания коронавирусом, в Москве — 2452. Вакцинацию прошли 24 817 человек. Из них 4 537 полностью закончили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV