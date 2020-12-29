В Смольном ожидают дальнейшего роста заболеваемости COVID-19

Новых заболевших станет больше после выхода с новогодних праздников.

Комитет по здравоохранению ожидает рост новых случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций. Пока что предпосылок для снижения распространения COVID-19 в Петербурге нет. Информация об этом содержится в информационный справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом от 14 января.

По оперативным данным, накануне число больных, обратившихся за помощью к медикам, составило 4011 человек. Это на 87% больше, чем неделей ранее. Но также значительно и возросло число выздоровевших, их количество увеличилось на 93%. Количество госпитализаций взрослых за сутки снизилось на 1%.

То, что пока уровень распространения заболевания остается стабильным, связывают с ограничительными мерами в новогодние праздники. После длительных выходных количество новых случаев может начать расти вновь, это произойдет после окончания среднего инкубационного периода заболевания.

Также в справке говорится о том, что петербургские учреждения службы крови заготовили более 708 литров антиковидной плазмы. Некоторые доноры сдали плазму более пяти раз.

Фото: Piter.TV