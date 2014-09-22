Роспотребнадзор обновил сводку по COVID-19 в Ленобласти

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (Роспотребнадзор) опубликовало данные по новым зарегистирированным случаям коронавируса в 47 регионе. За 5 мая в различных районах и населенных пунктах области был выявлен 81 заболевший.
Наибольшее количество инфицированных отмечено в городе Мурино и поселке имени Свердлова Всеволожского района - 8 и 6 человек, соответственно. В Гатчине отметили 7 новых случаев заражения вирусом. Недавно Гатчинский район вошел в так называемую "красную зону" COVID-19 со сложной эпидемиологической обстановкой и наиболее серьезными санитарными ограничениями.
Полная таблица со всеми новыми случаями заболеваний по Ленинградской области и статистика за весь период пандемии приводится на официальном сайте ведомства.
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, затронут праздничные мероприятия в течение майских праздников.
Фото: Pixabay
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