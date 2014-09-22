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Роспотребнадзор обновил сводку по COVID-19 в Ленобласти
Сегодня, 11:09
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kraratau27

Роспотребнадзор обновил сводку по COVID-19 в Ленобласти

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Второй день подряд в области фиксируют более 80 случаев коронавирусной инфекции.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (Роспотребнадзор) опубликовало данные по новым зарегистирированным случаям коронавируса в 47 регионе. За 5 мая в различных районах и населенных пунктах области был выявлен 81 заболевший. 

Наибольшее количество инфицированных отмечено в городе Мурино и поселке имени Свердлова Всеволожского района - 8 и 6 человек, соответственно. В Гатчине отметили 7 новых случаев заражения вирусом. Недавно Гатчинский район вошел в так называемую "красную зону" COVID-19 со сложной эпидемиологической обстановкой и наиболее серьезными санитарными ограничениями.  

Полная таблица со всеми новыми случаями заболеваний по Ленинградской области и статистика за весь период пандемии приводится на официальном сайте ведомства. 

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, затронут праздничные мероприятия в течение майских праздников. 

Фото: Pixabay 

Теги: covid 19, коронавирус, ленобласть, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области,

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