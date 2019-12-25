В местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками.

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и других предприятий общепита. Об этом пишут "РИА Новости".

Теперь в рекомендациях ведомства нет пункта об открытии заведений только определённой площади. Также увеличилось необходимое расстояние между столиками — с одного до полутора метров.

Также много внимания уделяется дезинфекции помещений и профилактическим мероприятиям. Перед началом смен работникам будут измерять температуру. Работать персонал обязан в масках — менять их придётся каждые три часа.

Отмечается, что предприятия общепита будут открываться по решению главы региона в соответствии с рекомендацией главного санитарного врача субъекта.

В местах общественного пользования установят умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с антисептиками. Дезинфекция контактных поверхностей будет должна проводиться каждые 2-4 часа.

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