Несмотря на смягчение ограничений, выйти на прибыль авиаперевозчики смогут только в 2021 году.

Роспотребнадзор отменил требование о загрузке самолетов на 50%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Выяснилось, что требования по посадке в салоны только половины пассажиров от имеющегося числа мест не поддержали в министерстве транспорта и Росавиации. Жаловались и перевозчики — они отмечали, что для самоокупаемости рейсов загрузка должна быть не менее 70%.

S7 рассказали, что выполняли требование о заполняемости самолёта только на 50% ещё задолго до того, как их стал предъявлять Роспотребнадзор. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, в аптечках появились маски и перчатки, пассажирам выдают влажные салфетки. В Nord Wind рассказали, что также готовы выполнить рекомендацию, так как в самолётах постоянно обрабатывают оборудование для работы с пассажирами, персонал носит маски и перчатки, пользуется антисептиками.

"Коммерсантъ" сообщает, что несмотря на смягчение ограничений, выйти на прибыль авиаперевозчики смогут только в 2021 году.

Ранее мы писали, что авиаперевозчики просят отменить рекомендацию о безопасной рассадке.