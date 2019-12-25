Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию о безопасной рассадке

В апреле из-за падения спроса на перелёты, заполняемость рейсов опустилась до 37%.

Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию Роспотребнадзора о безопасной рассадке. С инициативой выступила российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая направила соответствующее письмо в министерство транспорта РФ. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Члены ассоциации считают, что рекомендация по продаже только половины билетов на рейс избыточна. Авиаперевозчики настаивают на том, что действующих мер предосторожности достаточно для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса в самолётах. Каждому пассажиру в аэропорту измеряют температуру, а воздух внутри самолёта обновляют каждые три минуты.

В АЭВТ рассказали, что в апреле из-за падения спроса на перелёты, заполняемость рейсов опустилась до 37%. Члены ассоциации считают, что ограничение в виде продажи только половины билетов приведёт к их подорожанию. Количество рейсов, отметили авиаперевозчики, также придётся сократить.

Ранее СМИ писали, что перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты.