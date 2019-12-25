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Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума от комплекса "Игора Драйв"
Сегодня, 12:30
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nadezhda_sib

Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума от комплекса "Игора Драйв"

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Результаты экспертизы стали известны накануне.

Деятельность комплекса "Игора Драйв" не превышает нормы воздействия шума на окружающую среду и население. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре по Ленобласти после экспертизы, сообщила пресс-служба курорта.

Ранее в ведомства обратились жители близлежащих садоводств и населенных пунктов. По их мнению, деятельность комплекса была слишком шумной. После этого Роспотребнадзор и Центр Гигиены и Эпидемиологии Ленобласти организовали внеплановую проверку. Специалисты замерили уровень акустического воздействиях в населенных пунктах, из которых поступили жалобы. Экспертиза показала, что уровень шума соответствует законодательным нормам. Ее результаты стали известны 15 октября. После этого проверку прекратили. 

В "Игора Драйв" пообещали, что и дальше будут следить за фактическим уровнем звукового воздействия от спортивных мероприятий и тренировок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область. 

Фото: пресс-служба "Игора Драйв"

Теги: игора, игора драйв, шум
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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