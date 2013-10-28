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Роспотребнадзор не одобрил мероприятия в честь Дня города в Красном Селе
Сегодня, 20:45
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Роспотребнадзор не одобрил мероприятия в честь Дня города в Красном Селе

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В этом году День города в Красном Селе должен был состояться 12 сентября.

В этом году в Красном Селе не состоится празднование Дня города. Роспотребнадзор по Петербургу не согласовал культурно-зрелищные мероприятия. Информация 27 сентября появилась на сайте внутригородского муниципального образования. Мероприятия в честь Дня города отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе. 

На основании показателей, рассчитанных в соответствии с постановлением №18, проведение на территории Санкт-Петербурга в настоящее время вышеуказанного мероприятия с участием 1000 человек недопустимо.

говорится в письме Роспотребнадзора по Петербургу

В этом году День города в Красном Селе должен был состояться 12 сентября. Позже празднование перенесли на 3 октября. Однако за пару дней мероприятия вовсе запретили.

Также в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября.

Фото: wikipedia.org

Теги: день города, красное село, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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adevinom
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