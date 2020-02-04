Они включают в себя ЗОЖ и отказ от вредных привычек.

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака. Важной мерой врачи считают профилактику возникновения опухолей. Для этого необходимо придерживаться здорового образа жизни и регулярно проводить обследования. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на опубликованный документ на сайте ведомства.

Oбнapyжeнный нa ранних стадиях рак легко вылeчить напоминают эксперты

На пользу пойдет физическая активность, употребление овощей и соблюдение режима сна. Также лучше отказать себе во вредных привычках. Особое внимание на здоровье следует обратить тем, у кого есть родственники с онкологией.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван средний возраст диагностики рака в России.

Видео: YouTube/UCLA Health