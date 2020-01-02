Роспотребнадзор назвал самые опасные новогодние блюда

Специалисты озвучили несколько правил, которых нужно придерживаться во избежание отравления.

Специалисты Роспотребнадзора назвали самые опасные блюда на новогоднем столе.

Наибольшую опасность представляют блюда, которые готовятся без термической обработки. В первую очередь, это многокомпонентные салаты. В этом же списке оказались кондитерские изделия, холодец и блюда из рубленого мяса, так как в них могут размножаться возбудители кишечных инфекций.

Специалисты озвучили несколько правил, которых нужно придерживаться во избежание отравления. Фрукты нужно тщательно мыть, овощи и зелень выдерживать в солевом растворе не менее 10 минут. Готовые салаты хранятся не более 12 часов и отдельно от сырых продуктов. Мясо, птицу и яйца эксперты рекомендовали тщательно прожаривать и проваривать.

Доктор Мясников рассказал, как сделать полезным новогоднее меню.