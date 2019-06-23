В Роспотребнадзоре рассказали о правилах выбора алкоголя

Эксперты не советуют приобретать алкоголь через Интернет, а также в местах несанкционированной торговли.

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как выбрать качественный алкоголь. Подробная рекомендация размещена на сайте ведомства.

Эксперты напомнили, что продукцию необходимо покупать только в стационарных точках торговли. Также у магазина должна быть лицензия, размещенная на видном для покупателей месте. Алкогольная продукция должна быть зарегистрирована в ЕГАИС и продаваться только через кассу. Любая продажа алкоголя в Интернете запрещена.

В ведомстве подчеркнули, что на убытке должна быть федеральная или акцизная марка, если продукция импортная. Правила не распространяются на пиво и пивные напитки.

Ранее Piter.TV писал, что эксперты дали советы по выбору клубники.

Видео: Piter.TV