Эпидемиологи рассматривают цифры не в абсолютной величине, а количество заражённых на 100 тысяч человек.

Роспотребнадзор посчитал прирост заболевших коронавирусом плавным. Об этом на брифинге журналистам рассказала глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией остаётся темой номер один во всём мире. По мнению Поповой, РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневно. Прирост инфицированных каждый день - от 14% до 17%.

Попова рассказала, что эпидемиологи рассматривают цифры не в абсолютной величине, а количество заражённых на 100 тысяч человек. В России этот показатель — 17 заболевших.

Это в пять раз ниже, чем Канада, в 10 раз ниже, чем Германия. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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