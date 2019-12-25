Специалисты советуют отказаться от фаст-фуда, а также от жаренного и копчёного.

Роспотребнадзор рассказал как правильно питаться при самоизоляции. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства, их разработал федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Специалисты центра рекомендуют включать в рационе продукты с пониженной калорийностью и с большим содержанием витаминов. Также они рекомендуют снизить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий и отказаться от продуктов из переработанного мяса.

Они отметили, что в условиях самоизоляции лучше есть маленькими порциями, но чаще. Принимать пищу следует три раза в день — плюс небольшие перекусы.

Специалисты советуют отказаться от фаст-фуда, а также от жаренного и копчёного.

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