На данный момент насчитывается примерно 40 тысяч вариантов новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса. С заявлением выступила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она рассказала, что на данный момент насчитывается примерно 40 тысяч вариантов новой коронавирусной инфекции — большинство из них уникальные.

И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп. Татьяна Руженцова, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского

Ранее мы писали, что в Петербурге через день закрыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com