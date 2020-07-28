Неизвестно, насколько долго сохраняются антитела к новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор назвал долю россиян с антителами к COVID-19. Информацию об этом разместили в в telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ ведомства.

Оказалось, что тестирование на антитела сейчас считается одним из самых востребованных исследований.

Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов. цитата из сообщения

При этом пока неизвестно, насколько долго сохраняются антитела к новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу нашли у 24% жителей Москвы и Подмосковья.

Видео: Правительство России