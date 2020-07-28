  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:41
103
matveyvn
Код вставки плеера

Роспотребнадзор назвал долю россиян с антителами к COVID-19

0 0

Неизвестно, насколько долго сохраняются антитела к новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор назвал долю россиян с антителами к COVID-19. Информацию об этом разместили в в telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ ведомства.

Оказалось, что тестирование на антитела сейчас считается одним из самых востребованных исследований.

Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов.

цитата из сообщения

При этом пока неизвестно, насколько долго сохраняются антитела к новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу нашли у 24% жителей Москвы и Подмосковья.

Видео: Правительство России

Теги: антитела к коронавирусу, роспотребнадзор, тестирование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии