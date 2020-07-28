Роспотребнадзор назвал долю россиян с антителами к COVID-19. Информацию об этом разместили в в telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ ведомства.
Оказалось, что тестирование на антитела сейчас считается одним из самых востребованных исследований.
Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов.
цитата из сообщения
При этом пока неизвестно, насколько долго сохраняются антитела к новой коронавирусной инфекции.
Ранее мы писали, что антитела к коронавирусу нашли у 24% жителей Москвы и Подмосковья.
Видео: Правительство России
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