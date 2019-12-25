В разных регионах России ситуация с антителами отличается.

Антитела к коронавирусу нашли у 24% жителей Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что в разных регионах России ситуация отличается. В тех субъектах страны, которые ещё не достигли пика заболеваемости коронавирусом и не вышли на плато, доля людей с иммунитетом значительно меньше.

По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24 процента. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее Мурашко назвал потенциальные сроки регистрации вакцины от COVID-19.

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