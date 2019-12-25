Вакцины будут готовиться к выпуску на особых условиях.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал потенциальные сроки регистрации вакцины от COVID-19. По его словам, это первая декада августа. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил, что вакцины будут готовиться к выпуску на особых условиях — ведомство будет мониторить информацию об эффективности препарата и его безопасности.

Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Он добавил, что в данный момент эффективность и безопасность препарата подтверждается, однако при получении лекарства большим количеством пациентов будет больше информации.

Ранее Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от коронавируса.

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