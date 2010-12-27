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Роспотребнадзор изъял более 400 кг рыбы и морепродуктов по результатам проверки
Сегодня, 11:55
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nadezhda_sib

Роспотребнадзор изъял более 400 кг рыбы и морепродуктов по результатам проверки

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Каждый второй объект нарушает требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, защиты прав потребителей.

Роспотребнадзор по Петербургу за первое полугодие 2019 года проверил более 140 рыбных предприятий. Во вторник, 13 августа, пресс-служба ведомства огласила результаты исследований.

Специалисты исследовали более 500 проб рыб и морепродуктов, 5,4% из них не соответствуют по микробиологическим показателям, 4,8% - по физико-химическим. Две пробы не соответствовали требованиям по паразитологическим показателям, а в одной пробе обнаружили мышьяк. Наличие ГМО, повышенное содержание пестицидов и радиоактивных веществ не выявили. 

У некоторых товаров отсутствовали маркировочные ярлыки на транспортных упаковках и документах, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции. Также у некоторой продукции заметили признаки порчи. По результатам проверки Управление Роспотребнадзора изъяло более 400 кг рыбы и морепродуктов. 

Виновников привлекли к административной ответственности, нарушители заплатят штраф в размере более 1,5 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роспотребнадзор не советует россиянам брать кредиты в иностранной валюте

Фото: pixabay.com 

Теги: партия рыбы, роспотребнадзор, рыба и морепродукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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