Роспотребнадзор нашел нарушения в 32 тоннах минералки

Роспотребнадзор предложил маркировать продукцию средствами идентификации. В таком случае на рынок не сможет попасть нелегальная продукция.

Роспотребнадзор с 2017 года по первое полугодие 2019 года проверил более 300 тысяч партий минеральной воды, общим весом более 245 тысяч тонн. В итоге были найдены нарушения требований в 130 партиях, вес которых составляет 32 тонны. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Для того, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, Роспотребнадзор предложил маркировать продукцию средствами идентификации. В таком случае на рынок не будет попадать нелегальная продукция.

Покупатели смогут с помощью мобильного приложения на телефоне проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза и дыни.

Видео: YouTube/ НПО Компания АВИС