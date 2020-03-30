Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок из ткани. Советы доступны на сайте ведомства.
Специалисты напоминают, что многоразовые маски перед повторным применением нужно обработать. Желательно стирать маску с мылом или моющим средством, а после гладить их утюгом иди парогенератором.
В ведомстве отмечают, что маски дают эффект только в сочетании с другими методами профилактики. Это мытьё рук, ограничение контактов и дезинфекция предметов.
Роспотребнадзор отмечает, что маски предназначены для тех, кто уже заболел или испытывает первичные симптомы.
Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса.
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