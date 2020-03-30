Ведомство отмечает, что маски предназначены для тех, кто уже заболел или испытывает первичные симптомы.

Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок из ткани. Советы доступны на сайте ведомства.

Специалисты напоминают, что многоразовые маски перед повторным применением нужно обработать. Желательно стирать маску с мылом или моющим средством, а после гладить их утюгом иди парогенератором.

В ведомстве отмечают, что маски дают эффект только в сочетании с другими методами профилактики. Это мытьё рук, ограничение контактов и дезинфекция предметов.

Роспотребнадзор отмечает, что маски предназначены для тех, кто уже заболел или испытывает первичные симптомы.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса.