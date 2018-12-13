Россиянам напомнили, как защитить себя от перегрева в жаркие дни

Ряд рекомендаций опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор.

Эксперты Роспотребнадзора напомнили россиянам, как защитить себя от перегрева в жаркие дни. Памятка появилась на сайте ведомства.

В частности, специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе. Если выход на улицу нельзя отложить, то следует надеть легкую светлую одежду. При нахождении в помещении необходимо постоянно его проветривать.

Также в жаркие дни стоит отказаться от жирной пищи, сладких газированных напитков и алкоголя. Вместо этого специалисты советуют есть рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты. Необходимо пить много жидкости. Вода, чай, морс, кисломолочные продукты с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов отлично утолят жажду в знойное время года.

Все приемы пищи следует перенести на утро и вечер. Необходимо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

Несоблюдение всех этих советов может привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву организма.

Ранее специалисты назвали лучшие в мире аэропорты и авиакомпании.

Видео: YouTube