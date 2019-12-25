В Роспотребнадзоре дали советы, как не попасться на удочку мошенников в "Черную пятницу"

О фальсифицированном или контрафактном товаре может говорить слишком низкая цена.

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору и покупке товаров в интернете во время распродаж "Черной пятницы". В ведомстве предупредили, что о фальсифицированном или контрафактном товаре может говорить слишком низкая цена. В таком случае у продавца необходимо запросить сертификат безопасности.

Совершая покупки в интернете, стоит обращать внимание на стоимость доставки. Иногда скидка на товар может компенсироваться за счет доставки. Также стоит сразу же выяснить сроки доставки.

Перед покупкой товара следует проверить его стоимость у других продавцов. Некоторые перед акцией намерено повышают цены, поэтому со скидкой цена остается прежней. За такие махинации продавца невозможно привлечь к ответственности.

Информация о продавце должна быть открытой. Покупателям следует остерегаться фишинговых сайтов, цель которых – не продажи, а получение персональных данных банковских карт.

Если купленный в интернет-магазине товар по какой-либо причине не подошел, его можно вернуть в любое время до получения, даже если он куплен по акции. После получения возврат осуществляется в течение семи дней при условии, что сохранены товарный вид и свойства вещи.

Ранее Piter.TV публиковал советы маркетолога по поводу "Черной пятницы". Специалист рассказал нам о хитростях продавцов и принципе масштабной распродажи.

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