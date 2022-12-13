Роспотребнадзор: в Петербурге заболеваемость упала на 74,6%

В Петербурге по сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 74,6%. Об этом 12 января рассказали в городском Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, основные доли среди респираторных вирусов негриппозной этиологии приходятся на РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В сообщении отметили, что сохраняется высокий уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09.
Ранее в Боткинской больнице сообщили о готовности лечить пациентов с одновременным гриппом и COVID-19. Также врач напомнила о важности профилактики заболеваний.
Фото: Piter.tv
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