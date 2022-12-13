Роспотребнадзор: в Петербурге заболеваемость упала на 74,6%

В сообщении отметили, что сохраняется высокий уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09.

В Петербурге по сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 74,6%. Об этом 12 января рассказали в городском Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, основные доли среди респираторных вирусов негриппозной этиологии приходятся на РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. В сообщении отметили, что сохраняется высокий уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09.

Ранее в Боткинской больнице сообщили о готовности лечить пациентов с одновременным гриппом и COVID-19. Также врач напомнила о важности профилактики заболеваний.

Фото: Piter.tv

