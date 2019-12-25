За счет особенностей иммунной системы пожилые люди имеют меньше обычных эффектов после прививки.

Роспотребнадзор: Пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 легко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе профильного ведомства. Чиновники напомнили, что люди старшего поколения находятся в группе риска при заражении коронавирусной инфекцией, поэтому им особенно важно прививаться. По результатам испытаний, вакцинацию пенсионеры благодаря особенностям иммунной системы переносят практически без побочных эффектов.

Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что в России зарегистрированы пять отечественных препаратов для профилактики ковида. Минздрав разрешил прививаться даже пациентам с хроническими заболеваниями. однако делать это нужно не в острой фазе протекания заболевания.

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Фото: Piter.tv