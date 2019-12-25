Роспотребнадзор Петербурга хочет закрыть принимающую больных коронавирусом больницу на 90 дней

Больнице назначили штраф, но не закрыли.

Роспотребнадзор хочет закрыть городскую больницу №15 на Авангардной улице. По информации "Фонтанки.ру", больница совмещала прием больных коронавирусом, но при этом не закрыла отделение хронического гемодиализа.

По итогам проверки ведомство зафиксировало, что прием пациентов в отделение продолжается. После этого оно составило протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и направили материалы в суд.

В больнице объяснили это тем, что пациентов не успели распределить по другим медицинским учреждениям, а на его закрытие требуется несколько дней. При этом в Роспотребнадзоре считают, что деятельность больницы после такого нарушения должна быть приостановлена на 90 суток.

Суд установил штраф больнице в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стоматологи городской поликлиники в Петербурге требуют выплат за работу с коронавирусом.

Фото: pixabay.com