Роспотребнадзор: Петербург не готов к первому этапу отмены ограничений

Для снятия ограничений необходимо, чтобы 50% коек были свободны.

В Роспотребнадзоре убеждены, что Петербург еще не готов для первого этапа снятия ограничений. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по региону Ирина Катаева.

Специалист отметила, что для каждого этапа есть свои показатели. Чтобы начать первый этап, необходимо 50% свободных коек. В городе свободно почти 39%. Режим повышенной готовности смягчают с первого июня. Так, например, носить маски и перчатки на улице больше не является обязательным.

Ранее мы писали, что изменится в жизни россиян с 1 июня.

Фото: Piter.TV