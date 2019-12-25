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Роспотребнадзор: Петербург не готов к первому этапу отмены ограничений
Сегодня, 18:25
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smirenny

Роспотребнадзор: Петербург не готов к первому этапу отмены ограничений

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Для снятия ограничений необходимо, чтобы 50% коек были свободны.

В Роспотребнадзоре убеждены, что Петербург еще не готов для первого этапа снятия ограничений. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по региону Ирина Катаева.

Специалист отметила, что для каждого этапа есть свои показатели. Чтобы начать первый этап, необходимо 50% свободных коек. В городе свободно почти 39%. Режим повышенной готовности смягчают с первого июня. Так, например, носить маски и перчатки на улице больше не является обязательным. 

Ранее мы писали, что изменится в жизни россиян с 1 июня.

Фото: Piter.TV

Теги: больницы, карантин, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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