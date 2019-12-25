Роспотребнадзор 47-ого региона закупился масками и антисептиком на 100 тысяч

Деньги выделили из федерального бюджета

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области потратило 100 тысяч рублей на средства защиты для обеспечения профилактики от коронавирусной инфекции. Деньги были предоставлены из федерального бюджета. Информация об этом появилось на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ведомство проводит аукцион на закупку более 3 тысяч пар медицинских перчаток и 34 литров антисептика. Объявлена стартовая цена - 56 тысяч рублей. Аукцион проведут 30 марта, заявку на участие можно подать до 27 марта.

Кроме того, с ООО "Прораб-поставка" был заключен контракт на приобретение 9 настенных дозаторов. ООО "Торговый дом Гекса" предоставил управлению 2600 медицинских масок на сумму 59 тысяч рублей. Договоры об этих поставках будут оплачены из федеральной казны.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры раздали петербуржцам средства личной гигиены и памятки.

фото: Pixabay