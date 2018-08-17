Рособрнадзор хочет ввести обязательную контрольную по истории

Контрольную хотят проводить перед получением аттестатов.

Эффективность исторического образования в российских школах хотят проверять при помощи обязательных контрольных работ, которые старшеклассники будут сдавать перед получением аттестатов. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Кравцов отметил, что важно проверять знания как по государственной, так и по региональной истории. Результаты контрольных смогут показать успех новой образовательной программы.

Ранее в Минпросвещения признали невозможным отказаться от школьных экзаменов.