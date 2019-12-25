Рособрнадзор планируют вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу Единого государственного экзамена по базовой математике для тех учащихся школ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
В текущем году выпускники, которые планировали поступить в высшие учебные заведения, не сдавали обязательный ЕГЭ по базовой математике. Для получения аттестата им было достаточно сдать экзамен по русскому языку.
У нас и у Министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику, как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его [предмет] для поступления в вуз.
Анзор Музаев, глава Рособрнадзора
Он отметил, в январе 2022 года все российские школы должны вернуться в допандемийный формат, так как к этому времени истекает срок постановления правительства РФ.
Ранее аналитики крупнейшей международной школы программирования и математики "Алгоритмика" поделились с Piter.tv результатами опроса школьников, которые показали, что каждый второй учащийся планирует работать в сфере IT.
Фото: pixabay.com
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