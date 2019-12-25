Эксперты: Каждый второй школьник планирует работать в сфере IT

Несмотря на это, каждому четвертому школьнику скучно на уроках информатики.

В понедельник, 6 сентября, аналитики крупнейшей международной школы программирования и математики "Алгоритмика" поделились с Piter.tv данными опроса среди 1 538 учащихся старших классов российских школ и высших учебных заведений.

Судя по показателям, 86% российских школьников считают профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 74% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни. Чуть больше половины школьников и студентов (57%) планируют связать свою карьеру с IT-разработкой. 22% отметили, что их работа точно не будет с этим связана. Почти столько же ребят (21%) еще не определились.

Большая часть молодежи (86%) уверены, что перспективные профессии будущего будут в любом случае связаны с IT. Каждый второй (69%) уверен, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

Однако каждому четвертому школьнику скучно на уроке информатики, а большая часть (71%) признались, что используют приобретенные на этих занятиях навыки в жизни. Вместе с тем около 61% молодых людей предпочитают изучать программирование вне школы, около 25% делают этого онлайн, 18% – на курсах и столько же комбинируют обучение онлайн и офлайн.

Специалисты отметили, что 58% опрошенных студентов заявили, что профессии в области IT – чисто мужское занятие. Однако девушки чаще, чем юноши согласны с тем, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

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