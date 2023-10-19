Рособрнадзор: переход в десятый класс и поступление в колледж в России изменятся

Анзор Музаев рассказал об экзаменах для СПО.

Переход учащихся в десятый класс и поступление в учреждения среднего профессионального образования, скорее всего, будут осуществляться по-другому. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами и родителями сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Мероприятие состоялось на базе международного мультимедийного центра "Россия Сегодня". Чиновник заметил, что говорит о количестве экзаменов и также о подходах. В профильном ведомстве полагают, что сейчас система не отвечает современным условиям.

Говоря о возможной отмене Всероссийских проверочных работ, Анзор Музаев заявил, что сейчас этот вопрос неактуален. При этом Анзор Музаев допустил изменения в подходе к организации экзаменов. При этом ВПР по иностранным языкам проводиться в стране не будет. Специалист добавил, что расписание на 2024 год власти могут опубликовать в конце текущего года или в начале следующего. Он также подчеркнул, что проведение экзаменов по естественно-научным предметам, таким как физика, химия или профильная математика, в компьютерном формате не планируется.

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР.

Фото и видео: Вконтакте / Рособрнадзор