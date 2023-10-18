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Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене ВПР

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Анзор Музаев рассказал об образовании в стране.

 Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит для властей страны, но чиновники могут внести изменения в подходе. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Эксперт встретился с родителями учащихся на территории международного мультимедийного центра "Россия Сегодня".

Могут быть какие-то изменения в подходе, но об отмене вопрос не стоит.

Анзор Музаев, глава Анзор Музаева

Вузы и школы в новых регионах России получат бессрочные лицензии после 2026 года.

Фото и видео: Вконтакте / Рособрнадзор

Теги: анзор музаев, образование, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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