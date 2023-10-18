Анзор Музаев рассказал об образовании в стране.

Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ не стоит для властей страны, но чиновники могут внести изменения в подходе. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Эксперт встретился с родителями учащихся на территории международного мультимедийного центра "Россия Сегодня".

Могут быть какие-то изменения в подходе, но об отмене вопрос не стоит. Анзор Музаев, глава Анзор Музаева

Вузы и школы в новых регионах России получат бессрочные лицензии после 2026 года.

Фото и видео: Вконтакте / Рособрнадзор