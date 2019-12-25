Рособрнадзор: итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года

В ведомстве назвали условия, по которым дети могут выбрать другие дни.

Итоговое сочинение, служащее детям допуском к государственной итоговой аттестации для учащихся 11-х классов, в России запланировано на третье декабря 2025 года. Дополнительными днями для проведения такого мероприятия назначены на четвертое февраля и восьмое апреля. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы Рособрнадзора.

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля. сообщение профильного ведомства

Специалисты указали, что написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут те обучающиеся, которые получили "незачет", а также удаленные за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускники, которые не явились на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документальным образом.

Фото: Piter.tv