Рособрнадзор допустил продление эксперимента по особой сдаче ОГЭ на 2026 год

Эксперимент проводится в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил продление эксперимента по особой сдаче ОГЭ на 2026 год. Об этом он рассказал в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации.

Нынешний эксперимент проводится в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области и будет действовать до конца 2025-го. Речь идет о сдаче только двух предментов на ОГЭ тем школьникам, которые не идут в 10-й класс. Музаев отметил, что в ведомстве обсудят все гипотезы, которые возникали в ходе эксперимента. Он подчеркнул, что необходимо определить неудобства, которые возникали у выпускников и родителей.

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