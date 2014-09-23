Рособрнадзор: больших изменений в ЕГЭ не будет

Все нововведения будут отображаться в демоверсиях.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что революционные изменения в ЕГЭ не введут. Однако экзамены по всем предметам, кроме информатики, будут отличаться от тех, что были в прошлые годы.

Политик отметил, что отличия будут видны в демоверсиях. Демонстрацию иллюстративных вариантов проводят, чтобы избавить от стресса детей, родителей и учителей.

Музаев подчеркнул, что изменения направлены на развитие критического мышления и умения применять знания на практике. Он напомнил, что заучивание ответов не поможет выпускникам в жизни.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников.

Видео: Министерство просвещения Российской Федерации