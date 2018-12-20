Роскосмос организует для туристов экскурсии вокруг Земли

Траектория полета будет повторять маршрут Гагарина.

Роскосмос организует экскурсии вокруг Земли. Первые туристы отправятся в космос уже в конце 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Планируется, что траектория полета будет повторять маршрут, который когда-то проделал Гагарин. По задумке, два туриста поднимутся на борт МКС. Сделают они это на одном корабле, строительство которого оплатят сами.

Уточняется, что туристов не было на космической станции уже 10 лет. Последний раз в подобное путешествие отправился основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Этот тур ему обошелся в 30 млн долларов. Всего в космосе побывало семь туристов.

Ранее мы писали, что в открытом космосе обнаружили пустой мусорный пакет.

Видео: YouTube / Путешествия по свету