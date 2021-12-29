Роскосмос в 2021 году вывел на орбиту 340 спутников

В корпорации подвели итоги года.

Государственная корпорация "Роскосмос" в 2021 году вывела на орбиту 340 спутников. О таком результате специалисты заявили в видео на собственном YouTube-канале, в котором они подвели итоги года.

340 космических аппаратов вывели на орбиту. заявление "Роскосмоса"

Напомним, что в текущем году осуществлены запуски метеорологического спутника "Арктика-М", а также британских аппаратов связи OneWeb. При каждом запуске ракеты-носителя в космос отправлялось по 34 или 36 устройств. Также Россия отправила на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования CAS500-1, спутники европейской системы навигации Galileo, отечественные телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экпресс-АМУ7" и другие.

Роскосмос передал больницам более 25 тыс. тонн кислорода за год.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ