Роскосмос передал больницам более 25 тыс. тонн кислорода за год

В госкорпорации подвели итоги года.

Государственная корпорация "Роскосмос" передала отечественным больницам более 25 тысяч тонн медицинского кислорода за год. Это вещество необходимо для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Инфомрацией по итогам года ведомство поделилось с подписчиками на собственном YouTube-канале.

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В конце августа текущего года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заметил, что в течение месяца компания передает практически весь производимый кислород системе здравоохранения. Из-за этого придется перенести испытания ракетных двигателей. В ноябре специалисты отгрузили медикам 3 058 000 кг кислорода.

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Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ