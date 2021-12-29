Роскосмос передал больницам более 25 тыс. тонн кислорода за год

Государственная корпорация "Роскосмос" передала отечественным больницам более 25 тысяч тонн медицинского кислорода за год. Это вещество необходимо для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Инфомрацией по итогам года ведомство поделилось с подписчиками на собственном YouTube-канале.
Более 25 000 тонн кислорода поставили для лечения COVID-19
сообщение в ролике
В конце августа текущего года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заметил, что в течение месяца компания передает практически весь производимый кислород системе здравоохранения. Из-за этого придется перенести испытания ракетных двигателей. В ноябре специалисты отгрузили медикам 3 058 000 кг кислорода.
"Фрегат" вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb.
Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все