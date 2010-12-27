"Роскосмос" сорвал план по запускам на 5 ракет

Несколько ракет не успели изготовить иностранные коллеги компании.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что организация не сможет выполнить план по запуску ракет на 2019 год. В общей сложности на орбиту отправятся только 40 объектов из 45 запланированных. Оставшиеся перейдут в работу на следующий год.

У нас три аппарата "уехали" на следующей год. Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнеров. Они их не успели изготовить комментирует ситуацию спикер

На данный момент уже выполнено 18 пусков. Напомним, что еще в мае специалисты государственной корпорации были уверены, что все ракеты окажутся в космосе согласно расписанию.

Ранее Piter.tv писал о словах Рогозина о необходимости перехода на новую технику.

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